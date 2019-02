A Polícia Judiciária do Porto está a investigar as causas da morte de um homem, com cerca de 70 anos, encontrado numa rua em Braga na noite desta terça-feira.

O corpo foi descoberto numas escadas no bairro dos Falcões da cidade minhota. Segundo fonte da PSP, citada pelo Jornal de Notícias. O homem terá caído inanimado.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários ainda esteve no local, mas já não havia nada a fazer. A retirada do cadáver ainda demorou pois foi necessário esperar pela chegada da brigada policial, vinda do Porto devido à greve de inspetores em Braga.

De acordo com o Jornal de Notícias, o caso atraiu a presença de familiares e vizinhos da vítima, maioritariamente de etnia cigana, que residem naquele bairro social.