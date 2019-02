É desumano impedir familiares de acompanharem doentes

Nunca me esqueci do comentário de uma médica amiga que orientava vários estágios e ficava estarrecida quando ouvia da boca dos futuros médicos que estavam na profissão pelo dinheiro, antes de tudo.

A Ordem dos Médicos fez há poucos dias um documento a exigir mais tempo para as consultas, explicando que nenhum médico deve ver um paciente em cinco minutos. A proposta merece o aplauso generalizado, mas devem ser os próprios profissionais a refletir sobre a mesma. Afinal, a barreira entre o médico e o doente ainda é muito grande – há não muito tempo, as receitas médicas eram ilegíveis para o comum dos mortais e a forma como se devia tomar os medicamentos prescritos era um verdadeiro jogo de palavras cruzadas.

Durante uns anos da minha vida passei longas horas em hospitais, a acompanhar familiares, e fazia-me imensa confusão o caos em que muitos profissionais desempenhavam o seu trabalho. Vi muita gente nobre e excelentes profissionais, de médicos a enfermeiros, acabando nos auxiliares. Mas também vi muita desumanização da parte de alguns profissionais, que olhavam para os doentes como se fossem uma chatice pegada. Nunca me esqueci do comentário de uma médica amiga que orientava vários estágios e ficava estarrecida quando ouvia da boca dos futuros médicos que estavam na profissão pelo dinheiro, antes de tudo.

Vem esta conversa a propósito da denúncia de um familiar que tinha a mãe em estado terminal no IPO do Porto e lhe viu recusada a possibilidade de a acompanhar nos últimos momentos de vida.

Ninguém vai conseguir resolver o drama da filha que não pôde reconfortar a mãe, mas que este caso sirva de alerta para o futuro. Que os hospitais, e quem os dirige, percebam que além do acompanhamento médico, os doentes precisam do conforto de uma mão amiga. Se ainda há médicos que entendem que o seu papel passa apenas por ministrar os medicamentos adequados – ou fazer as cirurgias necessárias –, outros há que sabem que uma doença não se cura apenas com prescrição médica e que os familiares ou os amigos são uma força muito importante quando alguém se sente impotente perante a vida.