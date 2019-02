Segundo informou a PSP de Braga, a meio da tarde desta terça-feira “a esta Polícia foi comunicado um pedido de ajuda de uma cidadã, que se veio apurar tinha 78 anos, do qual apenas se percebia correr perigo, sendo que a mesma vivia num quinto andar da Avenida General Norton de Matos, em São Vicente, no centro da cidade de Braga.

“À chegada dos elementos policiais ao local verificou-se que a única forma de aceder ao interior da residência seria através da varanda de uma vizinha e de imediato um agente da Equipa de Intervenção Rápida (EIR) da PSP de Braga, com o auxílio dos restantes colegas de mesma equipa, passou de uma varanda para a outra e acedeu ao interior da residência deparando-se com a cidadã no chão ao lado da cama numa situação higiénica deplorável”, segundo um comunicado do Comando Distrital de Braga da Polícia de Segurança Pública.

Depois de aberta a porta, os bombeiros foram ao local e transportaram a cidadã ao hospital de Braga onde ficou em observações, revelando problemas do foro psiquiátrico, adianta a PSP de Braga.