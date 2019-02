O FC Porto venceu (3-0) esta noite o Braga, no Estádio do Dragão, em jogo referente à 1.ª mão da meia-final da Taça de Portugal.

Ainda na primeira metade, Alex Telles inaugurou o marcador (37'), através de grande penalidade. Aos 63 minutos, Tiquinho Soares aumentou a vantagem e, já em tempo de compensação, Brahimi fixou o resultado final em 3-0.

Taça de Portugal | @FCPorto x @SCBragaOficial | 1-0 |



⚽ Alex Telles 37' | Na conversão de um penálti, o lateral-esquerdo atirou de forma irrepreensível e abriu a contagem no jogo.



#ValeoBilhete #FCPSCB



11 Ligas | 7 Taças | 2.000 jogos | Mais de 55.000 horas de desporto pic.twitter.com/P16exizqQ6 — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 26, 2019

Taça de Portugal | @FCPorto x @SCBragaOficial | 2-0 |



⚽ Tiquinho Soares 63' | Os dragões aumentam a vantagem no marcador. #ValeoBilhete #TacadePortugal #FCPSCB



11 Ligas | 7 Taças | 2.000 jogos | Mais de 55.000 horas de desporto pic.twitter.com/RHOgkyGh5z — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 26, 2019

Com este triunfo, os comandados de Sérgio Conceição estão muito perto de garantir uma vaga na final da prova rainha do futebol português, mas ainda têm agendada a visita à Pedreira, no dia 2 abril, no jogo da 2.ª mão desta fase.

Recorde-se que na outra meia-final, o Benfica está em vantagem, já que ganhou em casa ao Sporting por 2-1.

O jogo da 2.ª mão entre os rivais da capital portuguesa também irá acontecer a 2 de abril, dia em que ficam conhecidos as duas equipas finalistas da prova.