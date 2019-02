Foram conhecidas esta terça-feira as declarações que levaram Tiago Martins a expulsar Marcel Keizer, treinador do Sporting, nos últimos instantes do nulo na Madeira, frente ao Marítimo. "This s... is a joke" ("Esta m... é uma brincadeira", em português), pode ler-se no relatório do árbitro, divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O técnico holandês, que nunca havia sido expulso na carreira, foi ainda multado em 287 euros, vendo a pena ser reduzida a um quarto do estipulado inicialmente precisamente por ter a folha limpa no aspeto disciplinar. Já Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting, foi punido com seis dias de suspensão e multa do mesmo valor, também na sequência de declarações dirigidas ao árbitro: "A primeira falta do Coates não era sequer falta, quanto mais a expulsão. És um arrogante, tens a p... da mania, não vales um c...."

De igual modo, Nélson, treinador de guarda-redes dos leões, foi expulso nos descontos do mesmo jogo, tendo ainda sido multado em 765 euros. "Saiu do banco suplementar, encontrando-se de pé na área técnica, e tendo-se manifestado através de gestos mas não foi percetível qualquer declaração", refere o relatório do juiz da partida.

No que respeita a castigos aplicados a jogadores, Coates apanhou um jogo de suspensão, precisamente devido à expulsão nos descontos, após atingir Charles, guarda-redes do Marítimo, com o jogo interrompido. O castigo maior vai para Diego Lopes, médio do Rio Ave, multado em 1148 euros e punido com dois jogos de suspensão na sequência do cartão vermelho visto já depois do apito final do Boavista-Rio Ave (1-0). "Vá-se f****, você é ruim demais. Você é uma m...", terá dito o jogador ao árbitro Fábio Veríssimo.