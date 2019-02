A auditora EY e os dois últimos governadores do Banco de Portugal – Carlos Costa e Vítor Constâncio – serão os primeiros a serem ouvidos na comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos entre 2000 a 2015. A garantia foi dada pelo presidente desta comissão, Luís Leite Ramos.

As audições devem arrancar no próximo dia 12 de março, estando a data dependente do recebimento de documentação pedida pela comissão parlamentar. E, segundo o deputado do PSD, as audições devem terminar “no final de maio”.

Na semana passada, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, desejou que a nova comissão de inquérito sobre a recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos “vá mais longe” no apuramento de factos do que a primeira com o mesmo objeto, classificando o inquérito parlamentar como o “instrumento mais portentoso e poderoso” disponível na Assembleia da República e defendeu que deve ter um uso “parcimonioso” e não usado “sistematicamente até se obter o resultado que este ou aquele grupo parlamentar pretende”.

Recorde-se que a auditoria da EY apontou para análises de risco “insuficientes”, para crédito ruinosos e para o facto dos administradores receberem bónus mesmo apresentando prejuízos.