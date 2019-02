A 37.ª edição da Volta ao Alentejo em bicicleta, que se irá realizar entre 20 e 24 de março, terá 120 ciclistas de 18 equipas, numa prova com mais de 800 quilómetros divididos por seis etapas - duas delas realizadas no mesmo dia. "Apresentamos um percurso equilibrado, que passa por estas regiões distintas que cruzam o Baixo Alentejo com o litoral e o Alentejo central com o norte alentejano", explicou Joaquim Gomes, o diretor da volta, na apresentação da prova.

O pelotão luso irá contar com as equipas Sporting-Tavira, Aviludo-Louletano, Efapel, LA Alumínios-LA Sport, Miranda-Mortágua, Rádio Popular-Boavista, Sporting-Tavira, UD Oliveirense-Inoutbuild, Vito-Feirense-PNB e W52-FC Porto. Do estrangeiro está prevista a participação da Euskadi Basque Country – Murias e Fundacion Euskadi (Espanha), Bai-Sicasal-Petro (Angola), Differdange Geba (Luxemburgo), Lokosphinx (Rússia), SRA (Suíça), Team Wiggins e Seleção U23 Great Britain (Reino Unido) e UNO X (Noruega).

Ao contrário do que tem acontecido nas edições anteriores, desta feita não haverá nenhuma equipa portuguesa de sub-23 a participar. E Joaquim Gomes explica porquê. "Atualmente temos mais equipas profissionais do que tínhamos no passado. Para termos as seis equipas de clube, ficaríamos com 15 equipas portuguesas, o que acabava por retirar capacidade à organização para convidar equipas estrangeiras", salientou.

Todas as etapas da edição 2019 da "Alentejana"

20 de março, 1.ª etapa: Montemor-o-Novo – Moura, 208 quilómetros

21 de março, 2.ª etapa: Mértola – Odemira, 182 quilómetros

22 de março, 3.ª etapa: Santiago do Cacém – Mora, 176 quilómetros

23 de março, 4.ª etapa: Ponte de Sor – Portalegre, 74 quilómetros

23 de março, 5.ª etapa: Castelo de Vide – Castelo de Vide, oito quilómetros

24 de março, 6.ª etapa: Portalegre – Évora, 152 quilómetros