Brendan Rodgers é o novo treinador do Leicester. O técnico norte-irlandês de 46 anos desvinculou-se do Celtic, que orientava desde o início da temporada 2016/17, e assinou pelos foxes até 2022, substituindo Claude Puel, despedido no último domingo após sete jogos consecutivos sem ganhar (seis derrotas e apenas um empate).

Rodgers, refira-se, tem um largo passado em Inglaterra. Depois de vários anos como adjunto no Reading, esteve duas épocas ao comando da equipa de reservas do Chelsea, passando depois para treinador principal: foi já nessa condição que orientou Watford, Reading, Swansea e Liverpool, tendo ficado às portas da conquista do título em 2013/14 - perdido para o Manchester City por dois pontos.

Acabou por ser despedido dos reds na primeira metade de 2015/16, assegurando o comando do Celtic na temporada seguinte. Em dois anos e meio na Escócia somou sete troféus: dois campeonatos, duas Taças e três Taças da Liga. Agarra agora no Leicester (onde atua o português Ricardo Pereira) em 12.º na Premier League.