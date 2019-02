O homem que esfaqueou um médico no Hospital de Peniche ficou em liberdade após ter sido hoje presente a primeiro interrogatório no tribunal daquela cidade do distrito de Leiria, disse fonte da PSP à Lusa.

A mesma fonte revelou que o suspeito foi constituído arguido e que lhe foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência (TIR).