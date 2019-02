A Farfetch e a Harrods anunciaram esta terça-feira uma parceria de e-commerce. A plataforma líder global para a indústria da moda de luxo e a cadeia de armazéns mais conhecida do mundo vão agora unir forças para que a Harrods beneficie do "potencial unidade de negócio de white-label da Farfetch, a Black & White Solutions, para criar um destino online global de última geração para a base de clientes da icónica loja de departamento londrina", explica a Farfetch em comunicado.

A Farfetch Black&White tem como função construir plataformas de e-commerce que permite que as marcas e retalhistas interajam com os consumidores, permitindo que estas apenas se foquem em aspetos criativos do negócio. A Harrods continua responsável pelo marketing, relações comerciais e estratégia de produto, conteúdo criativo e editorial e pelo apoio ao cliente.

"Pode ser extremamente difícil atingir o mais alto nível de apoio ao cliente no mundo digital, e foi por isso que a Harrods decidiu fazer esta parceria com a Farfetch Black & White Solutions. A nossa experiência em construir plataformas tecnológicas para marcas de luxo significa que a oferta da Harrods online será tão excitante como a experiência na loja física”, explicou José Neves, CEO, fundador e Co-Chairman da Farfetch.

Uma ideia partilhada também por Michael Ward, Managing Director da Harrods, que afirmou que "esta parceria com a Farfetch Black & White Solutions permite (à Harrods) trabalhar com o líder de mercado em tecnologia de e-commerce, de forma a fornecermos um serviço online à imagem da Harrods". "Juntamente com a Farfetch Black & White temos o objetivo de garantir que os clientes da Harrods têm exatamente o mesmo serviço exemplar, seja online ou na loja física”, concluiu.

Do lado da Farfetch foi Kelly Kowal quem se mostrou feliz com a parceria. “A Harrods tem uma base de clientes global, uma oferta de produtos fantástica e serviços excecionais, tais como o seu programa de fidelização de clientes. Vamos recorrer a toda a nossa experiência na gestão de questões técnicas e logísticas complexas para as marcas de luxo nossas parceiras, para que os clientes da Harrods possam também usufruir da melhor experiência digital de luxo possível”, disse.