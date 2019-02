No último ano, através da Uniplaces foram reservadas mais de 3,5 milhões de noites, mais de 88% das reservas foram feitas por estudantes estrangeiros. Segundo os dados disponibilizados pela plataforma online para alojamento de médio e longo prazo, em Lisboa e no Porto o preço do arrendamento cresceu. Já em, Coimbra manteve-se estável em relação a 2017

Na capital, a cidade mais procurada pelos estudantes, o valor médio de um quarto privado em casa partilhada foi de 377 euros. Este valor diz respeito a uma subida de 8,6% face ao ano de 2017. Dos estudantes que procuraram Lisboa, 81% arrendaram um quarto e 18% optou por uma residência própria. Apenas 1% escolheu uma cama em quarto partilhado.

Já no Porto, o valor médio da mesma modalidade foi de 287 euros, mais 33 euros face ao ano passado. Os preços mais baratos do norte do país fazem com que 29% dos estudantes opte por arrendar uma casa completa e 69% prefira um quarto privado numa casa partilhada. Em Coimbra, a procura por uma casa é ainda maior sendo a preferência de 39% dos estudantes contra os 61% que optaram por partilhar uma casa, mas com quarto privado. O preço médio nesta cidade foi de 200 euros, o mesmo que no ano anterior.

“Os dados mostram que a Uniplaces é cada vez mais a plataforma de referência para os estudantes que pretendem reservar alojamento para a sua experiência de mobilidade de forma rápida e segura, para além de jovens profissionais e residentes estrangeiros, públicos-alvo que têm vindo a aumentar, desde 2018 até à data. O nosso objetivo é conseguir disponibilizar na plataforma um conjunto de ofertas cada vez mais diversificado e acessível a todos aqueles que iniciam um caminho ou projeto internacional", afirmou Carla Silva, Head of Communication da Uniplaces.