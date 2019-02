Durante a partida das meias-finais da Taça da Federação da Liga Interprovincial na Argentina, Martín Costa, jogador do 9 de Julio de Berabevú, agrediu três adversários depois de ser expulso. O jogo terminou 0-5, com a vitória do Club Atlético San Jorge.

O jogador poderá ficar impedido de voltar a jogar na prova, caso lhe seja aplicado o castigo máximo pelo órgão responsável pela competição.