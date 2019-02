Esta segunda-feira, o Supremo Tribunal Administrativo deu razão ao Governo no que diz respeito à requisição civil dos enfermeiros, e confirma então a violação dos serviços mínimos, avança aTSF.

O Supremo Tribunal, através de um comunicado, considera "improcedentes" os pedidos apresentados pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses.

O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros vai reagir à decisão às 17h30.

Recorde-se que na sequência da requisição civil decretada a 7 de fevereiro deste ano pelo Governo em quatro dos centros hospitalares abrangidos pela greve dos enfermeiros, o Sindepor avançou com uma intimação no Supremo Tribunal Administrativo, que recebeu hoje a resposta a favor do Governo.

Na semana passada o Ministério da Saúde já tinha anunciado que o Governo estava a prever retomar - até aos primeiros dias de março - as reuniões de negociação com as estruturas sindicais dos enfermeiros.