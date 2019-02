O número de trabalhadores no setor da construção diminuiu 0,2% em 2018, para um total de 307 mil. Um comportamento contrário ao sentido durante os três anos anteriores. No entanto, a Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (FEPICOP) já afirmou que as perspetivas para este ano apontam para um novo crescimento devido, em parte, ao aumento do investimento público e do aumento de mais de 9% de edifícios residenciais.

A produção da construção foi de 3,5% da produção total. A produção de edifícios residenciais aumentou 7% enquanto de não residenciais aumentou apenas 2,8%. O valor das obras públicas registou uma evolução negativa de 7,3% face a 2017, enquanto o dos contratos de empreitadas de obras públicas aumentou 2,5%.

Segundo a federação, o peso do desemprego no setor em termos de desemprego total diminuiu. Em dezembro de 2018 foi de 9,8% enquanto em dezembro do ano anterior se fixou nos 8,5%.