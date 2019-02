O presidente da EDP mostrou-se disponível para devolver o dinheiro pago se “alguém considerar que há rendas excessivas”. A garantia foi dada por António Mexia aos deputados, onde está a ser ouvido no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade. “ Isso mostra o à vontade que temos sobre este assunto", refere.

Mexia disse ainda estar disponível para fazer as contas com CAE (Contratos de Aquisição de Energia) em vez dos CMEC (Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC). “Só quero os CAE. Onde é que eu assino?".

De acordo com o responsável, a ideia que existem rendas excessivas – que foi inicialmente afastada pelo presidente da elétrica ao referir que "há em excessivo é a demagogia e a retórica" – é resultado dos relatórios pela Secretaria de Estado da Energia em 2012 e o relatório da ERSE de 2017. “Não têm qualquer fundamento legal e económico", salienta.

No entanto, o presidente da elétrica lembra que os CAE foram bem fixados em 1995 e, a partir daí, fixou-se uma renda. “Fixou-se e vendeu-se essa renda no processo de privatização. As rendas foram definidas num contexto", afirma. Uma operação que, de acordo com o responsável, rendeu aos cofres do Estado cerca de 15 mil milhões de euros.