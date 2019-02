Em Portugal, a criação de novos postos de trabalho cresceu 3,3% em 2017. A maior subida registou-se no Algarve com uma evolução de 5,3%, mais 11 mil postos de trabalho que em 2016, para um total de 212 mil postos de trabalho.

Em termos de crescimento, Lisboa ficou em segundo lugar no panorama nacional com um crescimento 4,1%. No entanto, em número total, ultrapassou o Algarve com mais 55 mil postos de trabalho para um total de mais de 1 milhão de empregos. A menor evolução registou-se na região autónoma dos Açores, um crescimento de 2,5%.

De acordo com os dados da Eurostat, todas as regiões portuguesas registaram um aumento superior ao da média da União Europeia, que se fixou nos 1,6%. Em 2017, foram criados novos postos de trabalho em quase 90% das regiões, mais de 250.

Foi em Maiote, França, que se assistiu ao maior número de novos postos de trabalho, um aumento de 7,7% face a 2016. Segue-se Malta com 5,3% e o Algarve. Em sentido oposto, Basilicata em Itália e Cumbria no Reino Unido, registaram evoluções negativas de 2,7% e 2,4% respetivamente.