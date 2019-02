Esta terça-feira foi encontrado o cadáver de um homem, com cerca de 50 anos, no rio Douro, perto da Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, adiantou à agência Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

A mesma fonte indica que o alerta foi dado pelas 12h54 pela Polícia Marítima e que o corpo foi retirado do rio pelos bombeiros. Posteriormente foi transportado para o hospital.

Para já, não se sabem ainda quais as causas da morte.