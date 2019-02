Os sindicatos dos professores estiveram reunidos esta terça-feira para abordar novas formas de luta e decidiram convocar uma manifestação nacional para o dia 23 de março.

A informação foi avançada pela SIC Notícias e confirma o impasse nas negociações entre o Ministério da Educação e os sindicato do setor relativamente ao descongelamento do tempo de serviço.

Em conferência de imprensa Mário Nogueira, dirigente da Federação Nacional Dos Professores (Fenprof), disse prever uma “grande manifestação”.

“No dia 23 de março, as pessoas vão concentrar-se no Marquês de Pombal. Iremos depois decidir para onde nos dirigiremos, admitindo por exemplo que uma possibilidade é a Assembleia da República, se nesse momento a solução, já não estando no Governo, esteja a ser debatida ou a solução já passe pela Assembleia da República”, afirmou.

“Como é que vamos resolver este problema sério e grave? O Governo de Portugal e do Partido Socialista está a desrespeitar a lei, está a tentar apagar e portanto a desrespeitar anos de serviço que os professores trabalharam com os seus alunos nas escolas”, acrescentou.

A 21 e 22 de março a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais convocou uma greve dos funcionários das escolas que reivindicam a falta de pessoal nas instituições.