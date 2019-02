O autor do fenómeno do momento esteve à conversa com Cristina Ferreira e fez revelações surpreendentes, incluindo a forma como conseguiu o seu primeiro emprego

Conan Osiris recordou o seu primeiro emprego. “Trabalhei numa sex shop. Eu vendia dildos (vibradores). Foi o meu primeiro emprego. Foi muito por acaso. Uma amiga minha entregou o currículo, ela não quis ir”, contou.

O intérprete de “Telemóveis”, música que cantou no Festival da Canção, reconhece que tem um estilo diferente e que sempre foi assim. “Já sinto isso há algum tempo. As pessoas não são sempre só uma coisa, eu sou bastantes coisas ao mesmo tempo”, disse no programa de Cristina Ferreira.

Para Conan Osiris, essa diferença só pôde existir graças à sua mãe. “Foi ela que me deixou conviver com as minhas próprias fantasias e dar largas à minha imaginação”.

No entanto, o cantor fez questão de sublinhar que as diferenças também não são muitas. “Eu não sou assim tão diferente, estou a falar aqui contigo na boa”, adiantou, antes de interpretar a canção “Telemóveis”.