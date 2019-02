O Ministério da Educação do Brasil, do governo de Bolsonaro, enviou por email, esta segunda-feira, um comunicado a todas as escolas, pedindo que as crianças sejam reunidas para cantar o hino nacional e que o momento seja gravado em vídeo, que depois deverá ser remetido para o governo.

No email é ainda referido que deverá ser lida aos alunos das escolas uma carta do ministro Ricardo Vélez Rodríguez, que termina com o slogan da campanha de Jair Bolsonaro: “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”.

“Prezados Diretores, pedimos que, no primeiro dia da volta às aulas, seja lida a carta que segue em anexo nesta mensagem, de autoria do Ministro da Educação, Professor Ricardo Vélez Rodríguez, para professores, alunos e demais funcionários da escola, com todos perfilados diante da bandeira do Brasil (se houver) e que seja executado o hino nacional”, diz o texto a que o jornal brasileiro Estadão teve acesso.

Os diretores das escolas terão ficado chocados com conteúdo do email, até porque pedia que as crianças fossem filmadas. O mesmo jornal adianta que muitos responsáveis chegaram a pensar que se tratava de fake news ou de um vírus enviado por email. Os pais dos alunos também ficaram surpreendidos.

“Solicita-se, por último, que um representante da escola filme (pode ser com celular) trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino nacional. E que, em seguida, envie o arquivo de vídeo (em tamanho menor do que 25 MB) com os dados da escola”, é referido no texto.

Advogados, questionados pelo Estadão, afirmaram que a medida pode levar o ministério a ser questionado judicialmente.