O cardeal australiano George Pell, de 77 anos, foi considerado culpado de cometer abusos sexuais na Austrália. É o elemento da Igreja Católica com a posição mais elevada a ser considerado culpado deste tipo de crime.

Pell foi acusado de ter abusado sexualmente dois rapazes na catedral de Melbourne em 1996. O cardeal declarou-se inocente, mas um júri deliberou o contrário.

A sentença será pronunciada nos próximos dias, ainda que o membro do clero tenho interposto um recurso à condenação do tribunal.

O Vaticano reagiu à condenação confirmando que o cardeal foi proibido de exercer o sacerdócio e que tinha sido proibido de contactar com menores de idade. Pell vê-se obrigado a cumprir as ordens da Igreja Católica até receber resposta do seu recurso.