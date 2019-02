Uma baleia de 11 metros foi encontrada morta, na passada sexta-feira, no meio da floresta Amazónia, perto da praia de Araruna, na ilha do Marajó, no Estado do Pará, no Brasil.

O animal já estava morto quando foi encontrado, e a descoberta está a espantar as entidades públicas e também especialistas, pois a baleia, além de estar longe da costa, não apresentava quaisquer ferimentos, segundo a imprensa local.

Por outro lado, uma associação ambientalista apontou uma explicação para o mistério, que afinal pode ser facilmente justificado.

Segundo os cientistas da associação, a baleia pode ter ficado encalhada depois de uma maré alta a ter levado até à zona de floresta.

"Devido às macromarés comuns na Costa Norte do Brasil, é totalmente compreensível que uma carcaça vá parar dentro do manguezal", refere a Bicho D'Água no Facebook.

Uma equipa de biólogos já recolheu amostras da carcaça, que pertencerá a uma cria de baleia-corcunda, sendo que agora vai ser realizada uma necropsia para se determinar a causa de morte do animal.