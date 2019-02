O Estabelecimento Prisional de Paços de ferreira voltou a ser alvo de uma nova rusga.

A informação foi comunicada pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que avança que a fiscalização ocorreu após o “encerramento geral” e se prolongou até às 04h00 desta terça-feira.

Na operação foram apreendidos "18 telemóveis, seis seringas, dois gramas de uma substância que se presume ser estupefaciente, um recipiente com fruta fermentada, uma arma branca de fabrico artesanal e alguns produtos alimentares cuja posse não é permitida nas celas”.

As autoridades apreenderam ainda “equipamentos elétricos autorizados (como televisões e playstation) mas que apresentavam quebra dos selos de segurança".

"Esta ação decorreu sem que se tivesse verificado qualquer tipo de incidentes e os reclusos em cuja posse foram apanhados os objetos e bens ilícitos serão objeto do procedimento disciplinar e/ou criminal previstos na Lei", refere o comunicado.

Na operação participaram cerca de 50 elementos do corpo da guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, dos dois esquadrões do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) e diversos binómios dos dois grupos cinotécnicos.

Recorde-se que o Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira esteve envolvido recentemente em polémica, depois de vários vídeos mostrarem os reclusos a fumarem droga, ou a celebrar festas.

Maria Fernanda Monteiro, diretora na altura, demitiu-se.

Esta é a segunda rusga de que a cadeia é alvo no mês de fevereiro.