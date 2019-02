A implementação dos regimes de Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), após a cessação dos Contratos de Aquisição de Energia (CAE) vai estar esta terça-feira no centro das atenções dos deputados. O presidente da EDP vai ser ouvido esta tarde no Parlamento, no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, onde vai ter de esclarecer o papel da elétrica nas decisões políticas tomadas no setor, assim como, as ligações ao gabinete do ex-ministro Manuel Pinho.

António Mexia lidera a EDP desde 2006, tendo sido reconduzido para um quinto mandato em abril do ano passado, é um dos arguidos do inquérito EDP/CMEC que investiga “factos subsequentes ao processo legislativo” e “procedimentos administrativos” relativos à introdução no setor elétrico nacional dos CMEC.

O presidente da elétrica já garantiu várias vezes que a empresa não recebeu qualquer benefício na alteração dos contratos, lembrando que foi uma negociação entre o governo da altura, Durão Barroso, e a Comissão Europeia, em 2004 e que a EDP nunca esteve envolvida nas negociação, cabendo-lhe o cumprimento das novas regras. “A EDP sempre cumpriu a lei”, chegou a revelar Mexia.

A verdade é que Manuel Pinho foi um dos rostos que pôs em marcha a passagem dos CAE para os CMEC. O despacho 15290/2007 foi assinado no dia 15 de junho de 2007, ou seja, precisamente no mesmo dia em que a EDP e a REN assinaram os acordos de cessação dos CAE para que o novo sistema de compensação (CMEC) entrasse em vigor no dia 1 de julho desse mesmo ano.

O ex-ministro da Economia de José Sócrates, em dezembro do ano passado, garantiu aos deputados que, quanto ao convite para lecionar para a universidade de Columbia não sabia da existência de um acordo entre a instituição e a EDP, afirmando que esse convite partiu dos responsáveis da universidade. Já em relação ao setor elétrico, referiu que, quando tomou posse, encontrou um “cocktail explosivo” com as empresas a viverem num “pântano”, em resultado da situação criada pelo cruzamento dos interesses políticos e económicos e que “não se demitiu” para “resistir aos ‘lóbis’” existentes.

Outro tema que dominará a audição será a extensão do domínio público hídrico em 2007, isto é, a decisão tomada então pelo governo de estender, em cerca de 25 anos em média, os 27 contratos de concessões hidroelétricas a favor da EDP, sem concurso público, bem como o valor pago pela elétrica (759 milhões de euros).

O inquérito em curso na justiça investiga crimes de corrupção e participação económica em negócio na área da energia, e envolve os presidentes da EDP e da EDP Renováveis, mas também João Faria Conceição, administrador da REN e antigo consultor do ex-ministro Manuel Pinho, Pedro Furtado, responsável de regulação na empresa gestora das redes energéticas, Rui Cartaxo, que entre 2006 e 2007 foi adjunto de Manuel Pinho, Pedro Resende e Jorge Machado, que foram vogais do conselho de administração da EDP.

Já Luís Amado, atual chairman da elétrica e que veio substituir Eduardo Catroga, vai ser ouvido quarta-feira na comissão de inquérito parlamentar, que está na reta final, ficando a faltar ouvir os responsáveis com a pasta da energia do atual governo: Manuel Caldeira Cabral, Jorge Seguro Sanches (que já não estão no Executivo), Matos Fernandes e João Galamba.