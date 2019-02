Neto de Moura 2

Neto de Moura decidiu não haver fundamento para um indivíduo condenado por violência doméstica ser sujeito a pulseira eletrónica, já que o homem não deu consentimento e a medida tem de ser imprescindível, o que entendeu não ser o caso.

A argumentação pode ter toda a validade, o que não se percebe mais uma vez são as considerações do juiz. “Se, durante muito tempo e até há uns anos, a vítima de violência doméstica sentia que o mais provável é que a sua denúncia acabasse em nada por não ter quem atestasse as agressões e às suas declarações não era dado o devido relevo probatório, a verdade é que, nos últimos tempos, têm-se acentuado os sinais de uma tendência de sentido contrário, em que a mais banal discussão ou desavença entre marido/companheiro/ namorado e mulher/companheira/namorada é logo considerada violência doméstica e o suposto agressor (geralmente, o marido ou companheiro) é diabolizado e nenhum crédito pode ser-lhe reconhecido”, escreve o juiz – mudança que faria sentido relevar num país em que o problema não fossem mulheres agredidas e mortas e queixas em vão, mas alegados agressores diabolizados (na maioria dos casos, como este, as diferentes circunstâncias ditam pena suspensa).

Neto de Moura vai mais longe: “Não é essa visão maniqueísta que se surpreende na decisão recorrida, se bem que não possa considerar-se feliz a comparação aí feita para justificar as falhas de memória da assistente que, mesmo em relação aos atos de violência mais graves e mais recentes narrados na acusação, não foi capaz de os situar no tempo com um mínimo de precisão.” Isto porque não se precisam várias datas, entre as quais se foi “em abril ou maio de 2016” que a mulher ficou com um tímpano rebentado, edemas, hematomas e escoriações à conta dos socos do companheiro.

No mesmo acórdão pode ler-se ainda que “presentemente, é consensual a ideia de que a utilização da violência, nomeadamente contra as mulheres, as crianças e os idosos, constitui uma violação dos direitos fundamentais da pessoa humana. No entanto, este caso de maus-tratos está longe de ser dos mais graves que surgem nos tribunais”.

As vítimas devem esperar que os seus casos sejam graves o suficiente? Onde quer chegar Neto de Moura? Inquietante é também perceber que este acórdão de outubro de 2018 possivelmente não viria a público de forma tão célere não fosse posterior à decisão polémica que valeu, a custo, uma advertência ao juiz. Talvez valesse a pena uma análise mais sistematizada dos acórdãos proferidos no país para ver se o problema não é mais vasto.