Esta segunda-feira, uma viatura caiu de uma ravina na zona da Ponta de São Lourenço, no Machico, Madeira, e seguia lá dentro uma mulher com cerca de 40 anos.

De acordo com o Diário de Notícias da Madeira, o corpo da vítima foi retirado já sem vida: Recebemos o alerta às 17h23 para a queda de uma viatura ligeira na Ponta de São Lourenço. No interior de viatura está uma mulher encarcerada", disse no momento à agência Lusa o chefe do Departamento Marítimo Madeira, Guerreiro Cardoso.

A mesm fonte indica que o automóvel caiu de uma altura de cerca de 50 metros e que foi uma embarcação marítimo-turística que deu o alerta.

Para já, não são ainda conhecidas as causas do acidente.