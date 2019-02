Esta segunda-feira o Benfica venceu o Desp. Chaves por 4-0 neste que foi um jogo que encerrou a 23.ª jornada da Liga.

A vitória dos encarnados deixou-os a apenas um ponto do FC Porto, a poucos dias antes do clássico no Estádio do Dragão.

Rafa, João Félix e Seferovic foram os marcadores deste confronto logo na primeira parte. Na segunda e última parte, foi Jonas quem deu o quarto golo aos benfiqiuistas a poucos minutos do fim do jogo.