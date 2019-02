O Sporting empatou (0-0) esta segunda-feira no reduto do Marítimo, na Madeira, e desperdiçou a oportunidade de ficar a um ponto do Braga, terceiro classificado da Liga portuguesa.

Com este resultado, e cumpridas 23 jornadas da prova, o leão mantém o quarto lugar na tabela, com 46 pontos, a três do emblema minhoto (49), a sete do Benfica, que ocupa o 2.º posto e a 11 do líder FC Porto.

Já o Marítimo subiu para o 12.º lugar, com 24 pontos.

Este é, de resto, o segundo empate consecutivo dos comandados de Marcel Keizer depois do empate no terreno dos espanhóis do Villarreal, que ditou o adeus à Europa.

No jogo desta noite, o leão voltou a usar a fórmula aplicada nos dois encontros anteriores (com os três defesas), uma tática que só teve um final feliz no primeiro encontro que foi aplicada – no jogo com... o Braga, em Alvalade.

Já nos instantes finais da partida nos Barreiros, o Sporting terminou com menos uma unidade após a expulsão de Coates (93’).

A par do central, também o técnico holandês Marcel Keizer foi expulso.

O próximo desafio dos leões está agendado para o primeiro fim de semana de março, no dia 3 (domingo), com o Portimonense, em Alvalade.