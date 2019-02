Esta segunda-feira, o Chef Kiko saiu vencedor do concurso internacional “La Patata Marciana” - lançado pelo Centro de Astrobiologia de Madrid (afiliado da NASA).

A final do concurso teve lugar em Saragoça, Espanha, com oito finalistas a confeccionar as suas receitas para um júri composto por quatro Chefes com Estrela Michelin.

O objetivo deste desafio era criar uma receita, aliás, a primeira receita, que podia ser cozinhada em Marte no futuro, assim que for lançada uma missão ao planeta Vermelho: Uno, Dos, Tres... Marte é a receita vencedora assinada pelo Chef Kiko.

De acordo com um comunicado enviado à imprensa, o chef português trabalhou em parceria com o Canal Bit2Geek - composto por cientistas que trabalham em agências do Espaço - de forma a que este pudesse ser aconselhado sobre os procedimentos e o tipo de alimentos que podem ser enviados para o espaço.

Assim, da receita resulta um equilíbrio de nutrientes, como é o caso da proteína e dos sais minerais, com sabores típicos portugueses, feita à base de batata envolvida com chouriço, azeitonas, bacalhau, algas, cebola, salsa e alho.

“Muito mais do que ser um orgulho enorme para mim, acho que deve ser um orgulho para todos os portugueses ver os nossos sabores poderem um dia chegar até Marte”, disse o Chef português depois de conhecido o resultado final da competição.