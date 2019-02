O turismo gerou mais de 13,7 mil milhões de euros e foi responsável por 182 mil postos de trabalho na região de Lisboa, em 2017. Números que representam cerca de 20% do produto interno bruto (PIB) da região. As conclusões são de um estudo realizado pela consultora Deloitte para a Associação de Turismo de Lisboa (ATL).

Os valores não ficam por aqui. De acordo com os mesmos dados, foram gerados direta ou indiretamente pela atividade turística mais 49 mil postos de trabalho em 2017 relativamente a 2015 (data do último estudo) e mais 54 mil face a 2005, ou seja, quando a instituição encomendou a primeira avaliação.

A riqueza gerada na região situou-se em 13,7 mil milhões de euros em 2017, quando dois anos antes tinha sido de 8,7 mil milhões de euros e de 3,8 mil milhões de euros, em 2005.

Só na cidade de Lisboa, o turismo foi responsável direta ou indiretamente por 93 mil postos de trabalho em 2017, mais 20 mil do que em 2015, e mais 26 mil do que 2005.

A maioria dos turistas estrangeiros que visitaram a capital é proveniente do Brasil, França, Espanha, Estados Unidos da América, Alemanha, Reino Unido e Itália, tendo gasto, em média, 161,1 euros por dia, permanecendo em média 2,3 noites na região. O estudo indica ainda que 94% chegou de avião e que 92% visitou Lisboa em lazer, sendo que 76% o fez num registo de ‘city & short break’. Cerca de 10,5% já visitou Lisboa mais do que uma vez.

“São números muito significativos e que representam um salto enorme na riqueza gerada pelo turismo em toda a região. Em dois anos foram gerados um acréscimo de cinco mil milhões de euros e de 43 mil novos postos de trabalho, não houve nenhum outro setor com um impacto desta ordem”, diz José Luís Arnault, presidente-adjunto da ATL.

Apostar no luxo e nos congressos

O estudo identifica também os desafios da atividade turística na região, sendo o desenvolvimento dos transportes, do lado das políticas de mobilidade, e a diversificação dos produtos oferecidos, da parte dos operadores, dois fatores considerados prioritários.

“É bom que a cidade de Lisboa tenha muita atratividade e seja âncora, mas queremos passar a um patamar mais vasto em termos territoriais, de um destino turístico que tem 550 mil habitantes para um destino turístico que tenha 2,8 milhões, que é a Área Metropolitana”, revela Vítor Costa, diretor da ATL.

Uma outra aposta, segundo Luís Arnaut, será a aposta no segmento de luxo, assim como nos congressos. Esta última atividade, entre 2015 e 2017, apresentou um aumento de receitas de 60 milhões de euros. Ainda assim, o responsável admite que falta atualmente uma infraestrutura para a região de Lisboa poder receber grandes congressos, daí a ATL estar a trabalhar ativamente com as entidades públicas para apostar num espaço que vá ao encontro dessas necessidades. “Lisboa não consegue ter congressos com mais de 10 mil pessoas porque obriga a algumas adaptações”, acrescentando que, “há diversos eventos a que não nos podemos candidatar porque não temos um espaço com dimensão. Há um potencial de crescimento muito grande, direto e indireto, é um desiderato que esperamos resolver nos próximos dois anos”

Alojamento local sobe

De acordo com o estudo da Deloitte, há mais 21 mil quartos de alojamento local face a 2015 e mais 1786 quartos de hotel, notando-se igualmente uma “melhoria da ‘performance’ operacional”, com a taxa de ocupação a passar para 77,5% (71,7% em 2015) e o preço por quarto disponível (o chamado RevPar) a atingir os 77,7 euros, quando em 2015 era de 59,6 euros.

“Hoje temos maior rentabilidade da hotelaria, ao nível do indicador designado ‘RevPar’, que combina a ocupação com o preço, temos o melhor, de longe, do país, muito acima da média nacional, aproximando-se dos melhores exemplos europeus”, salientou Vítor Costa.

Aliás, atualmente os hotéis e alojamentos locais (que no seu conjunto representam 42,1% de todo o impacto económico gerado pelo turismo) registaram um acréscimo de receitas de 353 milhões em dois anos. O restante setor divide-se entre atividades culturais e desportivas (17,8%), comércio (16,9%), transportes (14,2%) , entre outros.

Setor atinge recordes Os números do turismo têm vindo a aumentar de ano para ano e o sucesso não se aplica apenas à cidade de Lisboa. Exemplo disso, são os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) que apontam para mais de 21 milhões de turistas, nacionais e estrangeiros no ano passado. Já os proveitos ascenderam a 3,6 mil milhões de euros, registando um aumento de 6%.