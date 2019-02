O presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre, do partido DEM, ocultou as suas propriedades da justiça eleitoral durante quase duas décadas, revela uma investigação da Folha de São Paulo. Alcolumbre passou a liderar o Senado a dia 2 deste mês, mas o escrutínio a que foi sujeito, devido à sua recente projeção política, revelou esqueletos no armário, como grandes discrepâncias nas suas declarações de património, um crime punível até cinco anos de prisão.

Em 2002, 2010 e 2012, quando foi a eleições, Alcolumbre declarou aos eleitores não ter nenhum qualquer património. Apesar de os registos nos cartórios de Macapá, onde começou a sua carreira política, mostrarem que em 2012 era proprietário de três lotes num condomínio da cidade, onde informou da construção de um imóvel volumoso, com 179 metros quadrados, ainda nesse ano. À época, estava no seu terceiro mandato como deputado federal, com um salário de 26,7 mil reais (mais de 6 mil euros), sem contar com outros benefícios.

Apenas em 2014, quando foi eleito senador, Alcolumbre informou a justiça eleitoral de ter alguma propriedade, um imóvel no valor de 585 mil reais (cerca de 137 mil euros). No entanto, a investigação da Folha de São Paulo atesta a aquisição de cinco terrenos e duas casas, entre os anos 90 e 2015, tendo havido apenas a venda de um terreno, de 42 mil reais (menos de 10 mil euros). Agentes imobiliários da região dizem avaliar em 2 milhões de reais (470 mil euros) só as duas casas do senador, que dizia não ter nada em seu nome. O gabinete de Alcolumbre respondeu à Folha de São Paulo que se trataria de um erro do Tribunal Eleitoral, mas este negou que exista essa possibilidade, dado que os registos são feitos diretamente pelos partidos políticos ou pelos próprios candidatos.