Ana Rita Cavaco falava ao i em Braga, à margem das comemorações do 107º aniversário da Escola Superior de Enfermagem, na Universidade do Minho, e acrescentou que “desde sábado ainda não houve qualquer desenvolvimento, faltando agora dar o próximo passo, agora que o Governo mostrou abertura no sentido de voltar a negociar com os sindicatos”.

Depois de ter proferido uma conferência, abordando a articulação da formação com o desenvolvimento profissional dos enfermeiros, Ana Rita Cavaco afirmou, em declarações ao i, que que as reivindicações da nossa classe, da esquerda à direita, são as mesmas desde há dois anos”, que têm a ver com aquela carreira, “o que comportará uma grelha salarial”.

Na mesma sessão, o reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, anunciou que a Escola Superior de Enfermagem terá um terceiro ciclo, isto é, vai passar a conferir grau de doutoramento, para além do redimensionamento dos laboratórios desta mesma escola.