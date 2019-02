Durante o dia de ontem, domingo, um vídeo de uma trotinete elétrica da Lime a arder surgiu nas redes sociais e já começou a gerar polémica e críticas negativas à maioria dos cidadãos.

O incidente aconteceu em Lisboa, em plena Avenida da Liberdade, mas pouco se sabe sobre o que terá acontecido para a trotinete estar a arder.

As imagens foram publicadas no Facebook e hoje novamente partilhadas no Twiter.

Recorde-se que as trotinetes estão disponíveis em praticamente toda a capital portuguesa, e muito se tem falado acerca da sua má utilização, uma vez que, além de agora ter sido filmada uma trotinete a arder, muitas outras já foram fotografadas em mau estado e completamente abandonadas sem qualquer cuidado.

Uma cidade que prefere incendiar trotinetas em vez de resolver os milhares de problemas diários que tem com os automóveis, não é uma cidade onde eu quero morar. Mas é uma cidade que eu quero mudar.



[video do Facebook de Vítor Serrano] pic.twitter.com/8pXlTMl3xF — MC Somsen (@msomsen) 25 de fevereiro de 2019