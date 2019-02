No ano passado, os lucros da Media Capital aumentaram 9% para os 21,6 milhões de euros. De acordo com o documento disponibilizado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo que detém os canais da TVI, as rádios Comercial, M80, Cidade FM, Vodafone, Smooth e a produtora Plural viu os rendimentos operacionais superarem os gastos, 181,1 milhões de euros e 141, 6 milhões, aumentos de 2% e 3%, respetivamente.

A publicidade aumentou 3%, com valores mais altos na rádio que na TV e foi no segmento do digital, música e eventos, entre outros, que o crescimento dos rendimentos mais aumentou, chegando aos 19%. Comportamento inverso teve o endividamento líquido que diminuiu 9,6 milhões em relação ao ano anterior.

Os canais da TVI foram líderes com uma audiência de 22,9% no dia e 26% das 20h às 24h, o chamado horário nobre. No horário da noite, o ano fechou com uma quota de 23,6%. No total, os canais do grupo registaram ganhos de 30,3 milhões de euros.

No que diz respeitoàs rádios, os ganhos aumentaram 14%, registando resultados de 7,4 milhões de euros e uma liderança de audiências de 37,1%. “A Rádio Comercial obteve o maior número de ouvintes de sempre (mais de 1,5 milhões de pessoas, na terceira vaga de audiências), enquanto que a M80 cimentou a sua posição de terceira rádio mais ouvida em Portugal”, explica a Media Capital.

O digital registou um aumento de audiências e receitas. o número de visitas, páginas vistas e vídeos visionados subiu 19%, 29% e 51%, respetivamente, contribuindo decisivamente para os 19% de crescimento da publicidade”, explica o grupo Media Capital.