As miniférias de Carnaval – que decorrem de sábado a terça-feira -, vão ser marcadas por nebulosidade e chuva, que se vai fazer sentir a partir de domingo e estender-se a todo o território na segunda-feira.

Além disso, também as temperaturas vão sofrer uma descida dos valores, na ordem dos dois a três graus Celsius, indicou à Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Maria João Frada.

"Vamos ter uma mudança de situação. Neste momento temos a influência de um anticiclone que está localizado sobre os Açores, que se estende até à Península Ibérica e está a ser responsável por poeiras provenientes do norte de África", explicou a responsável.

A mesma meteorologista disse à Lusa que as temperaturas máximas vão variar entre os 14 e os 17/18 graus Celsius nas regiões do litoral na altura do Carnaval e, no interior, entre os 12 e os 14/15.