É inevitável: a menos de uma semana do clássico entre o FC Porto e o Benfica, os olhos já estão todos direcionados para o estádio do Dragão. Bruno Lage tem sido, de resto, o grande responsável por ter devolvido a euforia e o entusiasmo ao campeonato português ao colocar os encarnados na luta pelo título.

É preciso, porém, não esquecer que antes deste encontro a Norte, a águia ainda tem de ultrapassar um desafio para colocar-se ainda mais com o estatuto de principal foco de perturbação dos comandados de Sérgio Conceição.

O Benfica recebe, esta segunda-feira, o Chaves, em jogo da 23.ª jornada, num momento em que está a quatro pontos dos líderes azuis-e-brancos, pelo que irá sempre em desvantagem na deslocação até à Invicta.

O objetivo do plantel encarnado passa, por isso, por colocar, de novo, a diferença para o FC Porto para a margem mínima, algo que só será possível se triunfar na noite de hoje ante o plantel flaviense.

Os transmontanos são, de resto, atuais penúltimos classificados da I Liga (17.º) e estão, desta forma, abaixo da linha de água, mas o técnico Tiago Fernandes já deixou a linha estratégica do seu plantel: “Anular a força coletiva do Benfica perante o seu público” e procurar ter “qualidade de jogo com posse de bola”.

O plantel flaviense vem de um empate com o Boavista e a principal meta continua a ser fugir à zona de despromoção.

Apesar da ambição demonstrada pelo ex-treinador interino do Sporting, não será missão fácil para o plantel transmonstano encontrar as chaves do sucesso. Pela frente terá um Benfica que ainda não foi derrotado na competição desde que Lage rendeu Rui Vitória no comando técnico dos encarnados – soma já sete triunfos, entre os quais se incluem uma goleada história ao Nacional e um 4-2 ante o Sporting.

Além disso, é de notar ainda o feito alcançado pelo clube da Luz na passada semana, em que garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa graças a um triunfo inédito em solo turco, diante do Galatasaray.

O encontro com o Chaves será, de resto, a 13.ª partida sob o comando do ex-treinador da B das águias, que, até ao momento, só regista uma derrota (com o FC Porto, na meia-final da Taça da Liga).

Antes é a vez do leão Também durante o dia de hoje, mas ainda antes deste Benfica-Chaves, será a vez do Sporting entrar em campo. Depois do adeus à Europa, o leão encontra-se na Madeira para medir forças com o Marítimo.

Os comandados de Marcel Keizer ocupam o 4.º posto na tabela, a 12 pontos do topo, mas podem aproveitar a derrota do Braga para se aproximarem do pódio.

Após ter saído derrotado (0-2) da Pedreira pelo Belenenses SAD, o emblema minhoto manteve a terceira posição na tabela – que dá acesso à 3ª Pré-Eliminatória da Liga Europa –, com mais quatro pontos que o conjunto de Alvalade, que, por sua vez, segue instalado no posto que permite disputar a 2ª Pré-Eliminatória.

Começa a luta pela vaga na final Os comandados de Abel Ferreira somaram a sua segunda derrota consecutiva (a equipa vinha de um desaire em Alvalade, com o Sporting) e atravessam o pior momento da época. Ainda assim, os bracarenses vão ter que ser rápidos a reagir, já que têm novo e importante compromisso em agenda. Nesta terça-feira, o Braga será, ainda antes do Benfica, o clube que irá visitar o estádio do Dragão, em jogo das meias-finais da Taça de Portugal.

A primeira mão desta fase da prova que coloca o FC Porto a enfrentar o Braga acontece na casa dos azuis-e-brancos, que cumpriram na sexta-feira o compromisso em Tondela e garantiram a liderança isolada do campeonato português.

Os comandados de Sérgio Conceição venceram no João Cardoso de forma clara (3-0) com golos de Pepe – que se estreou a marcar no regresso ao FC Porto –, Óliver Torres e Herrera.

Este triunfo foi, aliás, o melhor registo de sempre alcançado na história do dragão no reduto dos tondelenses – antes o FC Porto só havia vencido pela margem mínima.

Recorde-se que a outra meia-final da prova rainha do futebol português faz-se entre Benfica e Sporting, que já disputaram a primeira mão, com os encarnados a levar a melhor (2-1) no estádio da Luz.