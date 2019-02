O FC Porto defronta esta terça-feira o Sp. Braga na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Na antevisão da partida, Sérgio Conceição deixou clara a vontade de ganhar e comentou ainda algumas polémicas com o Benfica.

"Ouvi para aí um papagaio a dizer que eu digo sempre que os jogos são difíceis e que até dou moral aos adversários, mas os jogos são mesmos difíceis. Este é um deles. As equipas grandes quando perdem querem reagir logo no jogo seguinte e aumentam, se possível, o foco e concentração, e eu considero o Braga uma equipa grande. Cabe-nos encontrar soluções para ganhar o jogo", disse o técnico dos ‘Dragões’.

"O nosso doping são os 40 mil adeptos no Estádio. Isso é que no dá mais uma percentagem, é um motor para ganhar as primeiras e segundas bolas. E não estou a ser puxa saco, porque não gosto disso, é mesmo assim", disse, referindo-se à polémica relacionada com o Benfica.