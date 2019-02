Um estudante foi detido pela PSP, no centro da cidade do Porto, com haxixe suficiente para cerca de 1.212 doses individuais.

A detenção ocorreu ao final da tarde deste domingo, na Rua de Ferreira Borges, do centro histórico Porto, quando o suspeito, de 23 anos de idade, estudante e residente no Porto, foi detetado por agentes do Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública do Porto.

Agentes do efetivo da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 1.ª Divisão, na naquela rua da área do Infante, um pouco acima da zona da Ribeira, no decurso de uma ação de prevenção criminal, verificaram que o estudante se encontrava na posse de haxixe e ficou detido, sendo ainda esta segunda-feira presente junto das autoridades judiciárias, para primeiro interrogatório judicial, visando aplicação das respetivas medidas de coação.