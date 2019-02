Uma petição para a Feira Semanal de Braga voltar às origens, que são o espaço do Parque de Exposições, atualmente Forum Altice, com mais de três centenas de assinaturas foi este domingo entre a bancada socialista da Câmara Municipal de Braga.

O movimento político Braga para Todos enviou a petição ao Partido Socialista de Braga, através de o vereador Artur Feio, “com o objetivo do PS levar a questão da Feira Semanal de Braga à reunião camarária”.

“A petição conta com 321 assinaturas e cerca de 250 são de comerciantes e de clientes descontentes por não terem condições dignas de trabalho”, segundo refere o movimento político bracarense, destacando que “a maioria dos feirantes quer apenas condições dignas para trabalhar e não se justifica gastar mais dinheiro quando o Fórum Braga tem todas as condições”.

“A nossa ideia era levarmos a petição à Assembleia Municipal, mas, quando fomos falar com os comerciantes disseram-nos que o vereador socialista já se tinha disponibilizado para intervir nesse mesmo sentido, por isso nós vamos verificar se o Partido Socialista consegue ajudar nesta situação lamentável, que está a destruir aquela que era a maior feira do distrito”, afirma indica Elda Fernandes, a líder do Braga para Todos.

“A petição criada pelo Braga para Todos foi feita através de três visitas à Feira Semanal por elementos do movimento e consistiu na apresentação da mesma e na conversa com vários comerciantes que estão saturados desta situação que de nove meses passou para dois anos e não tem fim à vista”, acrescenta aquele movimento político de Braga.

“Falamos com alguns comerciantes, muitos, a maioria está descontente, porque não têm condições de trabalho, nem sacos do lixo lhes dão, nem colocam casas de banho, aliás, um dos nossos pedidos, porque há comerciantes e clientes que têm que andar 800 metros para ir à única casa de banho existente no Parque da Ponte”, afirma o Braga para Todos.

“A par disso quando chove não podem trabalhar, ou porque tem lama, ou a água na estrada não permite, até porque a feira divide-se em cinco pontos, o que torna a mesma uma perda de dinheiro para alguns” diz Elda Fernandes.

Por isso mesmo, o movimento político Braga para Todos “defende que a feira volte ao parque de Altice Fórum e que até lá nenhum feirante pague um cêntimo, porque em nenhum local provisório há condições dignas para trabalhar no século XXI”.

“Queremos ainda saber quando o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio vai contar a verdade sobre a impossibilidade da feira semanal voltar ao fórum, por isso nós queremos que ninguém pague, neste momento uns pagam, outros não pagam, outros têm desconto, isto não faz sentido, aquilo não tem lógica Ricardo Rio esquece-se que as pessoas precisam de ter condições básicas”, segundo o Braga para Todos.

“E depois, há o pior para o edil, Ricardo Rio, que é contar a verdade, nós queremos todos saber porque a feira não volta como ele sempre disse, para o parque do Altice Forum, que negócios anda Ricardo Rio a fazer sem os bracarenses saberem?”, questiona o Braga para Todos.