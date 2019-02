Sofia Fava, ex-mulher de José Sócrates, acusada de um crime de falsificação e outro de branqueamento, relacionados com a compra da sua propriedade no Alentejo, o Monte das Margaridas, será ouvida hoje pelo juiz Ivo Rosa, no Tribunal Central de Instrução Central, no âmbito do processo Operação Marquês.

Segundo a acusação do MP, a herdade foi comprada formalmente com um empréstimo do BES, de 760 mil euros, mas tendo como garantia, realizada exatamente na mesma data e no mesmo valor, um empréstimo colateral de Santos Silva.

Este, por sua vez também colocou uma das suas empresas a pagar uma avença mensal à ex-mulher de Sócrates. Sofia Fava é também testemunha privilegiada do relacionamento entre o ex-líder socialista e o empresário Carlos Santos Silva, que o MP suspeita ser o guardião de 32 milhões de euros que Sócrates terá acumulado através de tráfico de influências e corrupção durante os dois mandados em que esteve à frente do Governo. Sofia Fava deverá ser confrontada também com os gastos de José Sócrates em Paris, sobretudo o luxuoso apartamento na Avenue Président Wilson, que, entre aquisição e obras, custou cerca de três milhões de euros.