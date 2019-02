Uma mulher apresentou queixa à PSP e à ASAE depois de ter sido obrigada a tirar o casaco e as sapatilhas para ser revistada num hipermercado, em Leiria.

De acordo com o Correio da Manhã, a situação aconteceu a 10 de fevereiro na loja do Pingo Doce da avenida Heróis de Angola, em Leiria.

Citada pela CMTV, Alda Costa contou que ia sair da loja, com as suas compras, quando o alarme disparou.

Depois disto, uma funcionária terá pedido à mulher para tirar o casaco e os sapatos. Alda alega que pediu para o fazer num sítio privado. No entanto, o seu pedido foi ignorado e viu-se obrigada a mostrar os pertences em frente aos clientes.

Contactada pelo Correio da Manhã, fonte oficial do Pingo Doce referiu, após análise da videovigilância, que Alda Costa se mostrou “muito exaltada” quando o alarme disparou e acrescentou ainda que não é política do Pingo Doce que os funcionários ou seguranças tomem as revistas a seu cargo.