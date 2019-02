A partir desta segunda-feira, até dia 27 de fevereiro, quarta-feira, a GNR vai estar nas estradas de todo o país a realizar uma "operação de fiscalização intensiva" sobre as condições de segurança dos veículos.

“Estudos efetuados revelam que um em cada seis automóveis, que hoje em dia circulam nas estradas portuguesas, tem mais de duas décadas de idade, o que torna ainda mais importante a realização das inspeções periódicas, uma vez que estas visam assegurar as boas condições de funcionamento e segurança dos veículos”, refere em comunicado a força de segurança.

Segundo a GNR, entre 2016 e 2018, "tem existido um maior descuido no que à segurança dos veículos", dado que se registou “um aumento das autuações por falta de inspeção periódica em cerca de 30%, passando de 21 640 infrações registadas em 2016, para 27 864, em 2018. No mesmo sentido, a GNR detetou, no ano de 2016, cera de 25 000 infrações relacionadas com anomalias nos pneus e nos sistemas de iluminação e sinalização dos veículos, valor que ultrapassou as 30 000, no ano de 2018, o que representa um aumento de 20%”.

Para esta força de segurança “estes indicadores, aliados ao agravamento da degradação do estado geral dos veículos, demonstram uma atitude negligente por parte dos respetivos condutores e proprietários, que poderá ter reflexos negativos na capacidade de reação a um imprevisto e contribuir para a ocorrência de um acidente de viação”.

Assim, a GNR irá ter em conta as seguintes infrações: Trânsito de veículo sem inspeção periódica obrigatória válida ou fora das condições legalmente permitidas; Infrações relacionadas com a alteração às características dos veículos, nomeadamente a utilização de sistemas, componentes ou acessórios não aprovados, ou sem a utilização daqueles com que foi aprovado; Trânsito de veículo com películas não homologadas ou fora dos parâmetros legais definidos; Infrações relativas ao estado dos pneus, nomeadamente por incumprimento dos relevos mínimos ou apresentação de lesões na tela; Incumprimento das regras relativas à iluminação e referenciação dos veículos.