Kepa, guarda-redes do Chelsea, foi o protagonista de um momento insólito no último domingo, na final da Taça da Liga Inglesa frente ao Manchester City, depois de desobedecer ao treinador Maurizio Sarri, quando este o quis substituir.

O guarda-redes espanhol já veio explicar a sua atitude e garante que “em momento algum” quis desobedecer ao treinador.

"Foi um mal-entendido. Em momento algum tive intenção de desobedecer ao treinador. Fui assistido duas vezes pelos médicos e ele pensou que eu não estava em condições de continuar. Foram dois ou três momentos de confusão, até que chegaram ao banco e explicaram ao Sarri", afirmou Kepa, após o encontro.

"Visto de fora, pode não parecer a melhor imagem. Mas falei com o treinador e creio que foi um mal-entendido. Percebo que na televisão e nos órgãos de comunicação social se fale sobre isto, mas estou aqui para me explicar e dizer que não foi minha intenção ir contra o treinador. Não foi insubordinação, só queria dizer que estava bem", acrescentou.

Kepa explicou-se pouco depois de Sarri negar qualquer problema entre ambos.



"Foi um grande mal-entendido. Percebi que [o Kepa] tinha uma lesão, mas dei-me conta, uns minutos depois de que podia jogar. Queria meter o Caballero em campo porque pensava que o Kepa não estava em condições, e o Kepa só me queria dizer que podia jogar. Ele estava certo, mas creio que o expressou da pior maneira. Soube [que estava apto para continuar a partida] quando o médico me disse mais tarde", revelou o treinador-



O Manchester City revalidou o título da Taça da Liga ao vencer a partida por 4-3, no desempate por grandes penalidades.