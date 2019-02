Um menino de três anos morreu afogado, este domingo, num tanque situado nos arredores da cidade de Barcelos, no distrito de Braga.

O caso ocorreu ao final da tarde, na freguesia de São Pedro de Alvito, cerca de uma hora depois da criança ter desaparecido de casa, segundo adianta o jornal “Barcelos Popular”.

Depois de procurarem nas redondezas, familiares e vizinhos encontraram o menino morto num tanque, situado a poucas dezenas de metros da sua residência, tendo-se deslocado para o local uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM baseada no Hospital de Barcelos e igualmente psicólogos também do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O Posto Territorial da Barcelos da Guarda Nacional Republicana tomou conta da trágica ocorrência e foi alertado o Piquete da Polícia Judiciária de Braga, depois da GNR ter logo acionado para as cercanias uma sua equipa cinotécnica (binómio homem-cão) que ainda participou nas buscas.