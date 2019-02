Um jogador do União de Lamas agrediu este domingo um adversário do Esmoriz, no Estádio da Barrinha, situado na cidade de Esmoriz, concelho de Ovar, distrito de Aveiro.

A agressão foi cometida a cerca de dois minutos do intervalo do jogo em que o Sporting Clube de Esmoriz ganhava por 2-0, ao Clube de Futebol União de Lamas, da 22ª jornada do Campeonato da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Aveiro, o que levou a que o futebolista Sanguedo (antigo jogador do Salgueiros) fosse expulso, por ter agredido Daniel Oliveira, do Esmoriz.

O árbitro, Daniel Cardoso, da Associação de Futebol de Aveiro, advertiu ainda com cartão amarelo o futebolista Daniel Oliveira, do Sporting Clube de Esmoriz, tendo depois sido expulso um outro jogador do União de Lamas, Carlos Manuel, já na parte final do jogo, que foi vencido por 3-1, pela equipa da casa, o Esmoriz, que está a fazer uma boa época.