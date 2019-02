A vítima, de 64 anos, residente na freguesia de Arnóia, em Celorico de Basto, caiu para a ravina, de cerca de 15 metros, quando seguia pela Estrada Nacional 618, na localidade de Soutulho, da freguesia de Infesta, concelho de Celorico de Basto.

Os Bombeiros Voluntários de Celorico de Basto acorreram de imediato ao local, só que já não foi possível reverter a situação em que se encontrava a vítima, mesmo com a ação da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa baseada no hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local estiveram militares do Posto Territorial da GNR de Celorico de Basto a registar a ocorrência e o óbito foi constado no próprio local, segundo revelou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Celorico de Basto, Fernando Marinho Gomes.