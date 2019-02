Momentos antes de “Shallow” vencer o Óscar de Melhor Canção Original, Lady Gaga e Bradley Cooper voltaram a subir ao palco para uma atuação que deu que falar.

A atuação dos protagonistas de “Assim nasce uma estrela” foi uma das primeiras a ser confirmadas para a cerimónia e, mais uma vez, os atores deixaram clara a cumplicidade que têm em palco.

Bradley, que foi à cerimónia acompanhado pela namorada, Irina Shayk, começou a cantar na cauda do piano, enquanto Lady Gaga tocava. A atuação terminou com ambos lado a lado.

No Twitter os fãs não passaram ao lado da atuação e muitos continuam a teoria de que Bradley Cooper e Lady Gaga estão apaixonados.

My husband and I have never once looked at each other the way Lady Gaga and Bradley Cooper look at each other. #Oscars