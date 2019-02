Domingo gordo para o Manchester City que conquistou a Taça da Liga inglesa ao bater o Chelsea nas grandes penalidades (4-3), depois do nulo persistir durante os 120 minutos no Wembley.

Bernardo Silva foi titular do lado dos citizens e marcou um dos penáltis que deram a revalidação deste título ao conjunto de Pep Guardiola.

A partida ficou, de resto, marcada por um momento (no mínimo) insólito protagonizado pelo guardião dos blues, Kepa. Já nos momentos finais do prolongamento, Maurizio Sarri quis lançar Willy Caballero para o lugar de Kepa, que havia sido assistido pela equipa médica do Chelsea, mas este recusou abandonar o terreno de jogo.

Sarri chama Caballero, mas o goleiro Kepa, do Chelsea, recusou-se a ser substituído e deixa o técnico indignado. pic.twitter.com/swFQtigswd — Goleirada (@goleirada) 24 de fevereiro de 2019

Apesar de estar tudo pronto para proceder a esta alteração – com Caballero na linha lateral para dar entrada e o árbitro a postos para exibir a placa – o guarda-redes espanhol fez questão de fazer valer a sua vontade, impedindo a sua substituição. Uma atitude que gerou indignação no treinador italiano, que ameaçou abandonar a zona técnica.

Recorde-se que este jogo era dado como a prova de fogo para o técnico do Chelsea, que viu há uma semana a equipa ser eliminada da Taça de Inglaterra, uns dias depois da derrota humilhante no Etihad Stadium com o... City de Guardiola (6-0), em jogo da Liga inglesa, em que ocupa o 6.º posto.

Esta derrota poderá mesmo significar o fim da linha para o técnico italiano de 60 anos que chegou a Inglaterra no verão passado.

Em momento inverso está o Manchester City que tem motivos para sorrir e não apenas pela conquista da Taça da Liga, a 6.ª da história do clube (18/19, 17/18, 15/16, 13/14, 75/76, 69/70).

Também durante o dia de hoje, o atual campeão de Inglaterra assistiu ao empate (0-0) entre o United e o Liverpool, em jogo da 27.ª jornada da Premier League, resultado que coloca os reds com apenas mais um ponto que os citizens na tabela.

Os comandados de Jürgen Klopp lideram com 66 pontos, seguidos por Bernardo Silva e companhia (65) e pelo Tottenham que fecha o pódio com 60.