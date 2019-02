Ana Catarina Mendes diz que Passos Coelho está a “torcer para que as coisas corram mal”. A socialista considera que o ex-primeiro-ministro representa uma “direita que tirou tudo e todos” e devia reconhecer os resultados desta governação. “Diria mesmo que Pedro Passos Coelho, de cada vez que aparece, é para torcer que as coisas corram mal. A verdade é que os resultados da governação do PS estão aí”, disse.

Passos Coelho defendeu, neste fim de semana, que as piores crises que o país viveu foram provocadas por governações socialistas. “Sempre que estes problemas graves aconteceram, era o PS que tinha a responsabilidade de tratar destas coisas”, afirmou o ex-líder do PSD, na Academia Política Calvão da Silva, em Coimbra.

O ex-primeiro-ministro lamentou que os ministros de José Sócrates que “levaram o país à pré-bancarrota” continuem a governar com “o mesmo discurso de então, em 2009 e 2010”.

O ex-primeiro-ministro atacou o PS, PCP e Bloco de Esquerda por só criticarem os cortes, nomeadamente na saúde, quando o PSD está no governo. “Quando são eles a cortar não tem problema nenhum”, afirmou o ex-primeiro-ministro.