Coreia do Sul, Argentina e África do Sul: são estes os adversários da seleção portuguesa de futebol de sub-20 para o Mundial da categoria, que se realizará entre 23 de maio e 15 de junho, na Polónia, país anfitrião da fase final.

Por ser cabeça de série, o conjunto orientado por Hélio Sousa evitou logo Polónia, Uruguai, França, Estados Unidos e México.

Contudo, a turma lusa não se livrou de cruzar já caminho com a Argentina, que era, durante a tarde, a adversária mais temida para as seleções do Pote 1, reservado aos cabeças de série.

Recordista de títulos, com seis troféus conquistados (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 e 2007), a albiceleste é vista como uma das principais favoritas ao título ainda que não tenha conseguido vencer a competição nos últimos cinco anos – já lá vamos.

Refira-se que Portugal também inscreve o seu nome na lista de vencedores do Mundial de sub-20 depois de ter conquistado por duas vezes a prova de forma consecutiva (1989 e 1991).

No total, a seleção portuguesa conta com 11 participações no Campeonato do Mundo de sub-20: regista quatro presenças no pódio e foi eliminada apenas por uma vez na fase de grupos, em 1993, na Austrália, onde chegou com o estatuto de bicampeã em título.

Fernando Couto, que marcou presença no sorteio realizado hoje na cidade polaca, havia, ainda antes de ser conhecido o grupo, colocado o conjunto português entre os favoritos à conquista deste Mundial.

“Temos uma equipa muito forte outra vez. Somos campeões da Europa sub-17 e sub-19. Esta é uma geração dotada. Seremos um dos favoritos, seguramente”, assegurou o antigo defesa-central do FC Porto e da Seleção Nacional ao site da FIFA.

Couto, de 49 anos, integrou a Seleção que se sagrou campeã mundial pela primeira vez (1989) e lembrou a importância da prova para o futuro das gerações mais novas. “Demos o máximo e fomos recompensados. Conquistámos o título e fomos apelidados de ‘geração dourada’. Essa equipa foi a alma da seleção principal durante muitos anos”, recordou.

A equipa das Quinas realizará os três jogos do Grupo F na cidade de Bielsko-Biala: o primeiro será frente à Coreia do Sul no dia 25 de maio; segue-se o Portugal-Argentina no dia 28 e o grupo fecha com o jogo com a África do Sul, no dia 31 de maio.

Os campeões

Em 21 edições da prova, contam-se dez seleções vencedoras.

Depois da Argentina, o Brasil é o mais titulado no Mundial de sub-20 com 5 troféus (1983, 1985, 1993, 2003, 2011).

Seguem-se, com dois títulos cada, Portugal e Sérvia (1987 e 2015) e, com um cada, Espanha (1999), Gana (2009), União Soviética (1977), Alemanha (1981), França (2013) e Inglaterra (2017).

Constituição dos grupos:

Grupo A: Polónia, Colômbia, Taiti e Senegal.

Grupo B: México, Itália, Japão e Equador.

Grupo C: Uruguai, Honduras, Nova Zelândia e Noruega.

Grupo D: Estados Unidos, Catar, Nigéria e Ucrânia.

Grupo E: França, Panamá, Mali e Arábia Saudita.

Grupo F: Portugal, Coreia do Sul, Argentina e África do Sul